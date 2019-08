Země živitelka přilákala 123.017 návštěvníků, nejvíc od roku 2003

Mezinárodní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích přilákal 123.017 platících návštěvníků, odborníků a hostů. Je to nejvíc od roku 2003, odkdy je výstava šestidenní. Jde o číslo bez dětí do šesti let, které měly vstup zdarma. Na výstavě se od 22. srpna představilo 581 vystavovatelů z 19 zemí. ČTK to dnes řekla mluvčí českobudějovického Výstaviště Michaela Čeňková.

Příští rok chce Výstaviště přilákat více návštěvníků z Německa a Rakouska, v programu připomene 60 let českých zemědělských výstav. ČTK to řekl předseda představenstva Výstaviště Mojmír Severin. Výstaviště posílilo odborné zaměření agrosalonu na zemědělství a potravinářství. Letošní podtitul zněl Výzvy českého zemědělství, probírala se modernizace rostlinné a živočišné výroby, popularizace zemědělství, kvalita českých potravin. Návštěvníci mohli ochutnat české potraviny. Zatímco obecně se na veletrzích uzavírá stále méně přímých smluv, na agrosalonu se dařilo i prodejcům.