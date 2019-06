Země V4 podle Babiše nechtějí v čele EK vedoucí kandidáty

Země visegrádské čtyřky (V4), tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, nechtějí, aby se novým předsedou Evropské komise stal některý z vedoucích kandidátů, kteří stáli v čele kandidátek evropských politických frakcí v květnových volbách. Novinářům to po jednání sněmovního evropského výboru řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je třeba, aby komisi vedl někdo, kdo bude vnímat zájmy všech zemí EU, a to včetně V4. Podle něj jsou země V4 nyní častěji kritizovány než jiné části EU a nová komise by je měla posuzovat objektivně. V4 podle Babiše také chce, aby příští komise nevystupovala politicky, ale zaměřila se na dohled nad plněním evropských smluv. Český premiér uvedl, že stejný názor mají i další státy EU, nejen ty visegrádské.