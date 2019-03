Zemanův expertní tým odmítl nejvyšší soudcovskou radu

Poradní tým prezidenta Miloše Zemana za účasti ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) a bývalé ministryně spravedlnosti Marie Benešové na jednání na zámku v Lánech odmítl myšlenku nejvyšší soudcovské rady. Na twitteru to uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Expertní tým podle něj rovněž kritizoval pomalost soudců a státních zástupců. Vytvoření nejvyšší soudní rady požaduje již několik let marně Soudcovská unie. Rada by podle dřívějších plánů soudců měla převzít část kompetencí ministerstva spravedlnosti, spravovat soudnictví nezávisle na prioritách jednotlivých ministrů a reprezentovat justici vůči exekutivě a parlamentu.

Pomalost české justice a přílišnou délku soudních řízení prezident Zeman opakovaně kritizuje. Ze statistik za rok 2017 vyplývá, že například u Krajského soudu v Ústí nad Labem trvá civilní řízení průměrně déle než šest let, celorepublikový průměr pak přesáhl tři roky.