Zemanovi k výročí inaugurace zazpívá francouzská legenda Mathieu

Prezident Miloš Zeman se svými příznivci oslaví výročí inaugurace koncertem šansoniérky Mireille Mathieu. Prezidentskému páru a jejich až 1000 hostům zazpívá francouzská legenda v neděli odpoledne ve Španělském sále Pražského hradu. ČTK to řekl hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Pro veřejnost bude Mathieu koncertovat v pátek a v sobotu v Kongresovém centru, oba koncerty jsou vyprodané. Idea koncertu podle Ovčáčka vznikla loni v červnu, kdy se Zeman a jeho manželka setkali s francouzskou zpěvačkou na Pražském hradě. Mathieu zavítá do Prahy v rámci evropského turné Made in France.