Zeman zahájil návštěvu Číny, bude u podpisů miliardových memorand

Zástupci Bank of China a čínské společnosti CITIC ve čtvrtek podepsali memorandum o investicích v České republice. Podle Vratislava Mynáře, kancléře českého prezidenta, by měly v příštích dvou letech dosáhnout jedné miliardy dolarů (asi 23,1 miliardy korun). V přítomnosti prezidenta Miloše Zemana, který ve čtvrtek zahájil čtyřdenní návštěvu Číny, bylo zároveň podepsáno memorandum mezi Bank of China a Hospodářskou komorou ČR. Banka v něm podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého slibuje českým firmám úvěrový rámec až dvě miliardy dolarů (asi 46,2 miliardy korun).

Na návštěvě Pekingu je kromě podnikatelů i několik sportovců, například fotbalista Pavel Nedvěd nebo hokejista Jaromír Jágr, který by se měl stát tváří turnaje v ledním hokeji na olympijských hrách pořádaných Pekingem v roce 2022.

Zeman je v prezidentské funkci na již páté návštěvě Číny. Setkat se má mimo jiné s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Večer se na české ambasádě zúčastní recepce, která zahájí oslavy 70. výročí navázání česko-čínských diplomatických styků. Hlavním cílem Zemanovy cesty do Pekingu je účast na konferenci věnované projektu nové Hedvábné stezky, která by měla mimo jiné dopravně propojit Čínu s evropskými i asijskými zeměmi. Na programu má také setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.