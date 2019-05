Zeman: Za prohru ČSSD může nevýrazný Poc a odvolání Staňka

Za prohru sociální demokracie ve volbách do Evropského parlamentu může podle prezidenta Miloše Zemana nevýrazný Pavel Poc v čele její kandidátky a záležitost kolem odchodu ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) z vlády. Zeman vyčetl organizátorům voleb, že nechali kandidovat recesistickou stranu ANO, vytrollíme europarlament. Po evropských volbách český prezident podporuje zásadní reformu Evropské unie. Chce, aby se rozhodovací pravomoc přesunula na Evropskou radu. Zeman to řekl na Žofínském fóru. Prezident ocenil, že se oproti předchozím volbám do Evropského parlamentu zvýšila česká volební účast. Zároveň upozornil, že se ale vrátila na úroveň před deseti lety.