Zeman uvažuje o vetu případného uzákonění manželství homosexuálů

Prezident Miloš Zeman uvažuje o tom, že bude vetovat případné uzákonění možnosti manželství pro homosexuály. Manželství je podle něj určeno k tomu, aby rodina vychovávala děti. Prezident to řekl v televizi Barrandov. Uvedl také, že uvažuje o tom, že by dal Řád Tomáše Garrigua Masaryka katolickému knězi Petru Piťhovi, který v zářijovém kázání odmítl Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách a domácímu násilí. Piťha v kázání loni v září uvedl, že úmluva by vedla k přijetí "dokonale zvrácených zákonů" proti tradiční rodině. Na kněze za to Česká ženská lobby podala trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy. Piťhu naopak podpořil kardinál Dominik Duka jako předseda biskupské konference (ČBK).