Zeman silně pochybuje, že Šmarda bude ministrem, řekl v MfD

Prezident Miloš Zeman silně pochybuje o tom, že se nominant ČSSD Michal Šmarda stane ministrem kultury. Prezident to řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD). Šmardu na ministra na žádost sociálních demokratů navrhl premiér Andrej Babiš (ANO), Zeman ani po měsíci nynějšího ministra Antonína Staňka (ČSSD) neodvolal a Šmardu nejmenoval. Zeman v rozhovoru také naznačil, že vláda jako celek navzdory koaliční smlouvě nepadne, protože Staněk demisi nepodá, a tak to nebude muset udělat ani Babiš.

Zeman se také vyjádřil k možnému pádu vlády, který by měl nastat po demisi všech pěti ministrů jmenovaných za ČSSD, po které podle koaliční smlouvy podá do týdne demisi i předseda vlády a spolu s ním všichni ministři navržení hnutím ANO. Prezident poukázal na to, že demisi musejí podat všichni ministři ČSSD. "Tak celou dobu mluvíme o panu Staňkovi. No, tak co má být, že?" řekl Zeman k dotazu na možnost, že by vládu neopustil právě Staněk, kterého chce nyní ČSSD v čele ministerstva vyměnit. Prezident zopakoval, že pokud by ČSSD opustila vládu, znamenalo by to jen personální rekonstrukci kabinetu. Lze podle něj očekávat, že by vládu v takovém případě podpořila SPD Tomia Okamury.