Zeman: Senátorský návrh ústavní žaloby na prezidenta je ústavní negramotnost

Víc než třetina senátorů podepsala ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana. Sněmovna by ji měla dostat po prázdninách. Informoval o tom iniciátor Václav Láska z klubu Senátor 21. Ústavní žaloba viní prezidenta z opakovaného a hrubého porušování ústavy. ÚS ji může dostat k posouzení až poté, co ji podpoří tři pětiny přítomných senátorů a souhlasí s ní také tři pětiny všech poslanců. Prezidemt Miloš Zeman v rozhovoru na TV Barrandov řekl, že žaloba je důkazem, že senátoři evidentně neznají ústavu. "Podstatný není obsah žaloby, protože je to naprostá ustavní negramotnost. Kdyby se to náhodou dostalo k Ústavnímu soudu, tak pokud tam bude kvalifikovaný ústavní právník, jim to samozřejmě hodí na hlavu," řekl. Žalobu podepsali kromě členů klubu Senátor 21 taky lidovci, starostové, občanští demokrati nebo TOP 09. Podpořil ji i Jiří Dientsbier ml. z ČSSD nebo nestraníci Marek Hilšer a Pavel Fischer.