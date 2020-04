Zeman se v květnu sejde se Schillerovou k jednání o rozpočtu

Prezident Miloš Zeman se na počátku května sejde s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) kvůli státnímu rozpočtu. Bude apelovat na to, aby se zasadila o úspory v rozpočtu, navrhuje přitom zrušit podporu pro solární elektrárny, řekl na Frekvenci 1. Schillerová řekla, že bude navrhovat zvýšení deficitu letošního rozpočtu na 300 miliard z nyní schválených 200 miliard korun. Před pandemií vláda plánovala schodek 40 miliard korun. Schillerová se škrty v rozpočtu nepočítá. S ministryní financí chce Zeman mluvit také o jejím zvažovaném záměru, aby stát kvůli krizi majetkově vstoupil do Českých aerolinií (ČSA). Zeman se k návrhu postavil vstřícně. Podle něj majetkový vstup státu a záchrana firmy mohou být přínosné, protože zabrání krachu firmy a propouštění, které by se projevilo ve zvýšených nárocích na státní rozpočet kvůli vypláceným dávkám v nezaměstnanosti.