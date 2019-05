Zeman se ke Staňkově demisi vyjádři po schůzkách s politiky ČSSD

Prezident Miloš Zeman se k demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) vyjádří po setkáních s předsedou ČSSD a vicepremiérem Janem Hamáčkem a se Staňkem. Po schůzce s prezidentem na zámku v Lánech to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Staňkovu rezignaci vnímá Babiš jako nestandardní. "Je pravda, že demise je taková neobvyklá, protože v demisi vlastně pan ministr píše o tom, že nekončí z vlastní vůle, ale že končí vlastně na základě požadavku pana předsedy ČSSD Hamáčka," uvedl Babiš. Zeman premiéra informoval o tom, že má naplánované schůzky s oběma politiky sociální demokracie.

Staněk předal ministerskému předsedovi rezignaci dnes, Babiš ji odeslal obvyklou cestou na Hrad. Ministr kultury by měl odejít z vlády koncem května. Kritika se na něho snesla poté, co odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Prezident se už minulý týden odmítl ke Staňkově demisi vyjádřit, dokud se s ním v úterý 28. května nesejde. Tento čtvrtek by se měl Zeman sejít s Hamáčkem.