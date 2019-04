Zeman s Van der Bellenem jednali o dálničním spojení a V4

Český prezident Miloš Zeman se na jednání ve Vídni snažil svého rakouského kolegu Alexandera Van der Bellena přesvědčit o významu rozšířené spolupráce visegrádské skupiny (V4; Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) s Rakouskem a kanálu Dunaj-Labe-Odra. Van der Bellen na společné tiskové konferenci ocenil vzájemné vztahy obou zemí, zlepšení ale vidí v zatím nedokončeném dálničním propojení a ve zlepšení železniční sítě. "Česká republika je nejdůležitějším partnerem Rakouska ve střední Evropě," řekl Van der Bellen. Připomenul také, že Vídeň s Prahou mají především v oblasti jaderné energetiky odlišné názory. Na plán dostavby jaderné elektrárny Temelín se Rakousko podle Van der Bellena dívá s obavami, rakouský prezident ale ocenil český přístup, kdy Rakousku poskytuje veškeré potřebné informace. Zeman na tiskové konferenci sdělil, že rakouskému prezidentovi zdůraznil význam spolupráce V4 s Rakouskem, které považuje za protiváhu těsnějšího vztahu Německa s Rakouskem. Pokud jde o vodní propojení Dunaje, Labe a Odry, zachoval Van der Bellen podle Zemana neutralitu.

Část opozice kritizuje vyjádření prezidenta Miloše Zemana v jeho úterním projevu ke krajanům při návštěvě Rakouska. Zeman v projevu mimo jiné kritizoval bývalého vídeňského starostu Michaela Häupla, kterému v roce 2017 udělil Řád bílého lva, za to, že vídeňská radnice nefinancuje českojazyčnou školu. Vyzval ho také, aby financování školy doporučil svému nástupci Michaelu Ludwigovi. "Vy jste se zachmuřil, pane exprimátore. To máte za to, že tu Komenského školu jste málo podporoval, já jsem upřímný člověk," řekl také Zeman. Český prezident v projevu také uvedl, že by chtěl využít absence Zelených v rakouském i v českém parlamentu k prosazení stavby kanálu Dunaj-Odra-Labe.