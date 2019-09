Prezident Miloš Zeman nepovažuje za rozumné rušení koncertů českých souborů v Číně. Řekl to na konci své návštěvy Srbska. Prezident ale dodal, že tento krok čínské strany chápe jako odvetu za dřívější prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba z Pirátů. Ten chce ze sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem odstranit bod, kterým metropole uznává politiku jedné Číny. Podle Zemana je ale pražský magistrát na špatné cestě. "Pan primátor Hřib zasel vítr a my všichni teď sklízíme bouři. Já sám se nedomnívám, že je rozumné rušit kulturní akce. Ale na druhé straně musím respektovat, že je to odveta za to, že pan primátor Hřib se zřejmě domnívá, že může prezentovat nezávislou pražskou politiku, která není politikou jedné Číny," řekl Zeman.

Čínské úřady odložily turné orchestru Prague Philharmonia a zrušily plánovaná vystoupení mimo jiné Pražákova kvarteta nebo Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Proti rušení koncertů českých souborů v Číně se na začátku týdne ohradil ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Podle něj čínská strana teď jedná v rozporu s předchozími dohodami.