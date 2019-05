Zeman přijme Babiše, řeč bude i o Staňkově rezignaci

Prezident Miloš Zeman přijme dnes večer na zámku v Lánech premiéra Andreje Babiše (ANO). Na pravidelné schůzce by měli probrat i ohlášenou demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Prezident s premiérem se potkávají zhruba jednou měsíčně. Staněk by měl odejít z vlády koncem května. Kritika se na něho snesla potom, co odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Babiš minulý týden uvedl, že čeká na oficiální informaci od ČSSD, že chce svého ministra vyměnit. Neví, zda Zeman demisi přijme, o Staňkovi s ním předtím nemluvil. Schůzka prezidenta s dosluhujícím ministrem kultury je naplánována na úterý 28. května.