Zeman přijal ruskou delegaci, ocenil ekonomickou spolupráci

Prezident Miloš Zeman přijal na Pražském hradě delegaci vedenou ruským ministrem průmyslu Denisem Manturovem. Ten potvrdil zájem na dalších investicích Ruska v ČR a českých v Rusku. ČTK to řekl hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Návštěvu Manturova v České republice doprovodila diplomatická rozepře, kdy české úřady nepustily do země z bezpečnostních důvodů člena ministrovy delegace. V Prostějově byla v úterý za účasti ruské delegace otevřena pobočka největšího ruského výrobce flexibilních obalů používaných například v potravinářském průmyslu Danaflex. Zaměstná více než 200 lidí. Podle dat Českého statistického úřadu vzrostl český vývoz do Ruska v loňském roce na téměř 90 miliard korun, v roce 2017 to bylo 82 miliard a o rok dříve 75 miliard. Dovoz činil loni 123 miliard korun, v roce 2017 to bylo 116 miliard korun.