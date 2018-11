Zeman přeje Merkelové úspěch při smiřování Ruska a Ukrajiny

Prezident Miloš Zeman ve sporu Ukrajiny s Ruskem sdílí stanovisko německé kancléřky Angely Merkelové, která se konflikt snaží zmírnit. Řekl to českým novinářům v při návštěvě v Izraeli. "Chraň bůh, abych tím říkal, že chci být také zprostředkovatelem, to mi nepřísluší. Ale myslím si, že Angela Merkelová může být dobrou zprostředkovatelkou a budu přát její misi plný úspěch," řekl.

Zeman připomněl, že obě strany se vzájemně obviňují z provokací. Zároveň poznamenal, že na Ukrajině se na jaře příštího roku uskuteční prezidentské volby. "A při vší úctě k prezidentovi (Petru) Porošenkovi je otázka, kdo bude zvolen novým ukrajinským prezidentem a jakou on bude dělat politiku," dodal. Vývoj okolo incidentu v Kerčském průlivu se znepokojením sleduje i Česká republika, která by dala přednost společné evropské reakci, řekl v pondělí ministr zahraničí Tomáš Petříček. Česko by se podle něj připojilo k případným sankcím, pokud by se je EU rozhodla uvalit.