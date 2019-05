Zeman povýšil letce Bočka do nejvyšší armádní hodnosti

Zeman do generálských hodností jmenoval 15 mužů. Nejvyšší hodnost armádního generála ve výslužbě získal Emil Boček, poslední žijící československý stíhací pilot z druhé světové války. Zeman o možnost jeho povýšení sám požádal. Zeman k povýšení Bočka uvedl, že se na tom dohodl při oslavě letcových 96. narozenin s náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou a ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO). "Pokud se nemýlím, tak jsou dnes dva armádní generálové - generál Opata a generál Boček," uvedl prezident. Pilot-stíhač sloužil za války ve Velké Británii u československé 310. stíhací perutě. Na svém kontě má 26 operačních letů. Zemanův předchůdce Václav Klaus vyznamenal Bočka před devíti lety Řádem Bílého lva za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.

Zeman podle očekávání opět nejmenoval generálem ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku. Vláda ho navrhla do vyšší hodnosti jmenovat už třikrát. Premiér Andrej Babiš (ANO) loni v říjnu uvedl, že mu Zeman slíbil Koudelkovo povýšení. Prezident ani Babiš při jmenování generálů prezidentovo rozhodnutí nijak veřejně nekomentovali. Plukovník Koudelka měl podle představ vlády získat hodnost brigádního generála. Kabinet to zdůvodnil vysokými profesními a osobními kvalitami Koudelky a velmi dobrými výsledky, kterých civilní kontrarozvědka dosahuje. Při březnové Babišově cestě do USA převzal Koudelka v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) ocenění za zahraniční spolupráci. Zeman naopak Koudelku, kterého odmítl povýšit už před rokem a také loni v říjnu. kritizoval stejně jako BIS.

Prezident Miloš Zeman udělí in memoriam medaili Za hrdinství vojenskému kynologovi Tomáši Procházkovi, který loni v říjnu zahynul na misi v Afghánistánu. Oznámil to na Hradě v rámci jmenování či povyšován do generálských hodností. Vyznamenání se rozhodl Procházkovi udělit jako "důkaz úcty k boji našich vojáků z teroristy z Tálibánu". Zeman také uvedl, že je znepokojen tím, jak je česká vojenská mise v Afghánistánu ohrožena vyjednávání s Tálibánem. "Jistá naivita těchto vyjednavačů, víra v čestné tálibánské, mně trochu připomíná vyjednávání s Hitlerem ve 30. letech minulého století. S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje," zopakoval Zeman svou tezi.