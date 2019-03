Zeman: Pokud Afghánistán ovládne Tálibán, bude z něj útočit

Prezident Miloš Zeman varoval před vyjednáváním s Tálibánem za zády afghánské vlády. Pokud podle něj toto hnutí Afghánistán ovládne, vytvoří z něj teroristickou základnu, ze které bude útočit na euroatlantickou civilizaci. Zeman to řekl na Pražském hradě při oslavách výročí 20 let od vstupu České republiky, Polska a Maďarska do NATO. Zeman připomněl, že dva roky po rozšíření NATO teroristé zaútočili v New Yorku, po kterém aliance v odvetě napadla hnutí Tálibán. "Jsem si vědom, že z války v Afghánistánu je mnoho lidí unaveno. Ale tehdy v roce 2001 jsem řekl, že s teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje," poznamenal prezident. Nyní se podle něj "kdesi v Kataru" s Tálibánem jedná v naději, že se "z tygra stane vegetarián a už nebude vraždit". "Ve skutečnosti tygr zůstane tygrem," řekl.

Pokud podle Zemana NATO Tálibánu dovolí, aby Afghánistán ovládl, vytvoří z něj teroristickou základnu, ze které bude útočit na euroatlantickou civilizaci. Dodal, že jednání se konají "za zády afghánské vlády". Poukázal na podobnost s mnichovskou dohodou. Zeman zároveň připomněl 14 českých vojáků, kteří v Afghánistánu padli. "Jsme povinní nezpronevěřit se jejich památce. Právě proto jsem přesvědčen a opakuji to po 18 letech znovu. S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje," řekl Zeman.

Prezident Miloš Zeman by povinnost vydávat dvě procenta HDP na obranu nenařizoval zákonem. Většina českých politiků má podle něj vůli této hranice dosáhnout. Zeman to řekl ČTK v rozhovoru věnovaném 20. výročí vstupu do Severoatlantické aliance. Zopakoval svou podporu pořízení dronů. Česká republika se zavázala vydávat dvě procenta svého HDP na obranu vstupem do NATO, dlouhodobě se jí to ale nedaří. Nyní má ministerstvo obrany k dispozici necelých 1,2 procenta HDP, nedávno to bylo i méně než procento. Zeman zopakoval, že za jeho vlády v době vstupu do aliance ČR dvou procent dosáhla. Nyní Česko spojencům slibuje, že dvou procent obranných výdajů dosáhne v roce 2024.