Zeman podpořil družstvo Svatopluk z kauzy H-System u Ústavního soudu

Prezident Miloš Zeman podpořil u Ústavního soudu bytové družstvo Svatopluk v kauze H-System. Informovala o tom Česká televize. Zeman v intervenci, kterou soudu poslal, píše, že je případem znepokojený.

Nejvyšší soud v červenci rozhodl, že družstvo Svatopluk musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Termín vystěhování byl do 23. srpna. Družstvo Svatopluk se obrátilo na Ústavní soud, ten vykonatelnost rozhodnutí NS do vynesení rozsudku odložil.