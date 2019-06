Zeman odsuzuje návrh ruského zákona uznat okupanty z roku 1968 za veterány

Prezident Miloš Zeman odsuzuje návrh ruského zákona, který by uznal účastníky sovětské okupace bývalého Československa z roku 1968 za válečné veterány. K návrhu chce vysvětlení od ruského velvyslance, kterého pozval na 13. června na Pražský hrad. Uvedl to Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. "Pan prezident si pozval na čtvrtek 13. června 2019 na Pražský hrad velvyslance Ruské federace Alexandra Zmejevského. Bude žádat vysvětlení ve věci návrhu ruského federálního zákona, který uděluje status válečných veteránů i účastníkům okupace ČSSR v roce 1968," napsal Ovčáček na twitteru. Návrh zákona už kritizovala česká diplomacie. Ministerstvo zahraničních věcí na webu uvedlo, že na jedné straně respektuje, že otázky sociální politiky jsou vnitřní záležitostí každé země, na straně druhé je však vážně znepokojeno odůvodněním návrhu novely zákona "plněním úkolů při potlačení pokusu o státní převrat a při zabezpečení stabilizace situace v ČSSR po dobu rozsáhlé vojensko-strategické operace vojsky členských států Varšavské smlouvy od 21. srpna do listopadu 1968". Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí na twitteru napsal, že okupace Československa byla v příkrém rozporu s mezinárodním právem.

Vojska pěti států Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou obsadila v roce 1968 Československo, aby násilím potlačila pokus liberálního křídla komunistické strany o reformu systému. ČR uzavřela roku 1993 s Ruskem smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci, podle níž mají obě strany vůli skoncovat s totalitní minulostí spojenou právě s okupací v roce 1968. Podle této smlouvy podepsané tehdy prezidenty obou zemí byla okupace nepřípustným použitím síly proti Československu a následné setrvávání sovětských vojsk na československém území bylo neospravedlnitelné.