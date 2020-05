Zeman odsoudil článek Petříčka a jeho předchůdců o Izraeli

Prezident Miloš Zeman dnes odsoudil společný článek ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a jeho předchůdců Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a Karla Schwarzenberga (TOP 09), kteří kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. Podle Zemana článek otištěný dnes v deníku Právo narušuje vztahy Česka s Izraelem. Trojice politiků uvedla, že izraelský záměr by byl porušením mezinárodního práva. Izraelská vláda má v červenci zahájit debatu o případném připojení židovských osad k Izraeli, což by znamenalo anexi tohoto území. Palestinci a mnoho zemí považují židovské osady, které Izrael od roku 1967 vybudoval na Západní břehu Jordánu, za nelegální z pohledu Ženevské konvence, která zakazuje výstavbu na území zabraném při válce. Izrael argumentuje svými bezpečnostními potřebami a rovněž biblickým odkazem na historické židovské území, jež se nachází na dnešním Západním břehu Jordánu.

Petříček se svými dvěma předchůdci ve společném článku napsal, že anexe osad by do budoucna vyloučila vytvoření samostatného státu. Upozornili, že s řešením blízkovýchodního konfliktu v podobě vytvoření izraelského a palestinského státu počítají mezinárodní dohody, rezoluce OSN i koncepce české zahraniční politiky. V článku se konstatuje, že na palestinské straně sporu je řada problémů, včetně působení hnutí Hamas v Pásmu Gazy, které autoři článku označují za teroristickou organizaci. "Víme také, že Palestinci v minulosti promarnili možnosti dosáhnout urovnání konfliktu. To ovšem neznamená, že mají být nyní obráni o úrodná území, klíčová pro vytvoření jakékoli formy palestinského státu," uvádí článek.