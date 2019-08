Zeman odmítl jmenovat Šmardu ministrem kultury, chce od Hamáčka jiného kandidáta

Prezident Miloš Zeman nechce jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury. Na svém facebooku to uvedl Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident podle něj konstatoval, že se Michal Šmarda nikdy nezabýval problematikou české kultury, a není proto odborně kompetentní. Prezident požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby navrhnul prostřednictvím premiéra Andreje Babiše (ANO) jiného kandidáta, který bude splňovat alespoň „elementární odborné předpoklady". Premiér Andrej Babiš řekl, že situaci bude řešit příští týden po návratu z dovolené. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka by měl Miloš Zeman jednat podle ústavy. Ústava nezná možnost, že by prezident měl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra, řekl.

Počínání prezidenta Zemana kritizují opoziční politici. "Prezident Miloš Zeman nejmenováním Michala Šmardy ministrem kultury prohlubuje ústavní krizi," uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Podle šéfa STAN Víta Rakušana je záležitost nyní na premiérovi Andreji Babišovi - buď podá kompetenční žalobu na prezidenta, nebo je podle něj naprostý slaboch a napomáhá ohýbání ústavy. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že pro resort kultury situace znamená pokračující nestabilitu, což mu v době vrcholícího jednání o rozpočtu neprospívá.

Spor o nového ministra trvá čtvrt roku. ČSSD požadovala, aby Šmarda nahradil ve vládě Antonína Staňka. Ten podal demisi poté, co čelil kritice zejména kvůli odvolání šéfa Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zeman ale demisi nepřijal. Premiér Babiš následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování Michala Šmardy. Zatímco demisi prezident přijmout nemusí, žádosti předsedy vlády o odvolání vyhovět musí. Zeman pak Staňka odvolal ke konci července, ani poté ale nejmenoval nového ministra. ČSSD dosud hrozila tím, že pokud se Šmarda nestane ministrem, její ministři odejdou z vlády.