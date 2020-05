Zeman od příštího týdne začne opět pracovat z Pražského hradu

Prezident Miloš Zeman od příštího týdne opět začne pracovat z Pražského hradu. Do své hradní kanceláře se vrátí v úterý 19. května. ČTK to řekl kancléř prezidenta Vratislav Mynář. Areál Pražského hradu se pro veřejnost otevře 25. května, otevřeny budou zároveň i všechny běžně přístupné hradní objekty a návštěvnické okruhy. Návrat prezidenta do oficiálního sídla je spojený s ukončením nouzového stavu, který trvá do 17. května. Zeman má podle kancléře na 19. května domluvená na Pražském hradě jednání včetně schůzky s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). S ním by měl řešit okolnosti tzv. čínského dopisu, který byl nalezen v pozůstalosti bývalého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) a který Vystrčil kritizoval.

Areál Pražského hradu byl kvůli snaze o zastavení šíření epidemie koronaviru uzavřen 12. března. Zeman od té doby sídlil na lánském zámku, přístup k němu měl z bezpečnostních důvodů omezený okruh lidí. Pokračovat bude testování lidí z jeho blízkosti, tedy ochranky, asistentek či tajemníka.