Zeman ocenil boj zemí V4 s migrací, hájí misi v Afghánistánu

Prezident Miloš Zeman ve svém vánočním poselství ocenil zahraniční misi české armády v Afghánistánu. Vojáci v zemi podle něj chrání bezpečnost českých občanů a jednají v českém národním zájmu. Čeští vojáci byli letos v Afghánistánu terčem několika útoků, čtyři zemřeli. Prezident rovněž ocenil činnost visegrádské skupiny (V4). Česko v ní spolu se Slovenskem, Polskem a Maďarskem docílilo konce diskuse Evropské unie o migračních kvótách. Zeman věří, že budou následovat další úspěchy V4.

Zeman varoval před zpomalením ekonomického růstu. Příčinami podle něj mohou být vznikající obchodní či celní války mezi Spojenými státy a Čínou, chystaný odchod Velké Británie z Evropské unie a nedostatek pracovních sil. Za jednu z cest k lepší ekonomické situaci považuje zvýšení produktivity práce například prostřednictvím robotizace. "Zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano," řekl Zeman. Dodal, že chápe návrhy na dovoz zahraničních sil, a zopakoval, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky. "Ale to je všechno pouze krátkodobé řešení, dlouhodobé řešení vidím ve zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace," konstatoval. Prezident ocenil vládní návrh investičního plánu, který obsahuje kolem 17.000 projektů za skoro 3,5 bilionu korun do roku 2030.

Prezident ocenil premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy ČSSD Jana Hamáčka a KSČM Vojtěcha Filipa, že našli odvahu k vytvoření a podpoře současné vlády. Poděkoval i za hlasy v lednových prezidentských volbách, ve kterých obhájil mandát. Demonstrace, na nichž lidé na podzim žádali demisi vlády a zejména premiéra Andreje Babiše (ANO), jsou v době svobodných voleb pohrdáním vůle občanů, řekl Zeman. Protesty, které se konaly hlavně v pražských ulicích, označil za hysterickou vlnu. Demonstrovat za svržení vlády je podle něj pochopitelné jen v totalitních režimech.