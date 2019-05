Zeman nepřijal demisi ministra kultury Staňka

Prezident Miloš Zeman nepřijal demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Oznámil mu to na schůzce na Pražském hradě, informoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zdůvodnil to tím, že Staněk odhalil na ministerstvu kultury "závažná ekonomická pochybení" a neměl by být za tato odhalení trestán. Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Fajt ČTK v reakci na Zemanovo rozhodnutí sdělil, že takový krok čekal. V médiích se jako o možném důvodu Staňkova rozhodnutí odvolat Fajta spekulovalo o tom, že chtěl vyhovět Zemanovi v jeho dlouhodobém sporu s Fajtem.

Předseda ČSSD Jan Hamáček krátce na to oznámil, že požádá ve středu premiéra Andreje Babiše (ANO), aby Zemanovi navrhl odvolání Staňka. Místo něj by se měl novým ministrem kultury stát místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Předtím, než Staněk svou rezignaci oznámil, jeho konec požadovalo několik petic, otevřených dopisů i opozice. Prezident napsal ve věci odmítnutí demise dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Navrhuje v něm další postup. Podrobnosti návrhu nesdělil.

Možný ministr kultury Michal Šmarda (ČSSD) chce v kultuře stabilizovat situaci, uklidnit emoce, dohodnout se s významnými hráči v resortu. Je dlouhodobě neudržitelné, aby se kulturní obec stavěla proti ministerstvu, řekl v rozhovoru pro Českou televizi (ČT). Připustil návrat odvolaných ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa do funkcí, museli by ale projít přes výběrová řízení.

Nepřijetím demise ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) prezident Miloš Zeman porušuje podle sněmovní opozice ústavní zvyklosti. Nikdo nemůže být ministrem proti své vůli, řekl ČTK předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Zeman se Staňkovi odmítnutím demise odvděčil za odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta, uvedl na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Předseda ODS Petr Fiala na twitteru naznačil, že Staněk nezvládal svůj úřad a ústavní činitelé zase nezvládají Staňkův odchod. Třeba šéf KSČM Vojtěch Filip naopak dnes při schůzce se Zemanem podpořil setrvání Staňka ve funkci.