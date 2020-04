Zeman: Nelze obětovat lidské životy za ekonomický růst

Prezident Miloš Zeman v pořadu Partie televize Prima zdůraznil, že v současné krizi způsobené novým typem koronaviru nelze obětovat lidské životy kvůli ekonomickému růstu. Ztráta dvou či tří měsíců v oblasti hospodářství kvůli vládním opatřením podle něj zachrání mnoho lidských životů. Pomoci proti ekonomické krizi by podle něj umožnily garantované dlouhodobé úvěry podnikům, vyslovil se také pro investice do dopravy a výstavby bytů. Zeman řekl, že Česko stojí před volbou, zda preferovat spotřebu, nebo investice. Podle hlavy státu se musí země soustředit především na to, aby si udržela nynější životní úroveň.

Prezident Miloš Zeman je pro pokračování současného restriktivního způsobu boje s epidemií nového typu koronaviru v České republice. Neosvědčil se podle něj liberálnější přístup, který k šíření nemoci covid-19 zaujaly některé jiné země, například Švédsko, řekl Zeman. Zatímco ve státech s volnějším pojetím epidemie sílí, v Česku ustupuje, uvedl. Varianta ochrany zranitelných skupin lidí a současného rozvolnění opatření, která by přinesla větší podíl nakažených v populaci a rozvoj kolektivní imunity, by podle Zemana fungovat možná mohla, ale odborníci se na ní neshodují. Kvůli předběžné opatrnosti se proto přiklání k postupu, který už se jako funkční ukázal. Zeman řekl, že na základě dat o epidemii cítí optimismus a naději. Češi podle něj po celou dobu epidemie prokazují rozum a solidaritu. Prezident opakovaně poděkoval vládnímu kabinetu za jeho činnost při koronavirové krizi a odmítl, že by vláda působila rozpolceně.

Za poradu, jakých se v posledních týdnech odehrávají přes omezení kvůli epidemii koronaviru v Česku stovky, možná tisíce, označil prezident Miloš Zeman jednání svých poradců v Lánech z minulého víkendu. Kritiku vzbudila fotografie ze sezení expertního týmu, která ukázala, že jeho účastníci neměli dvoumetrové odstupy a ačkoli měli roušky, před nimi leželo občerstvení. Zeman řekl, že jednání bylo užitečné. Diskusi o dodržování pravidel představiteli státu prezident označil za novinářskou bulvární bublinu. "Místnost dvoumetrové odstupy fyzicky neumožnovala," uvedl. Dodal, že v aktuálně znovuotevřených prodejnách zahrádkářských potřeb lidé také odstupy nedodržují. Poznamenal, že všechny hosty nechal s jejich souhlasem otestovat na koronavirus a všichni mají testy negativní.