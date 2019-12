Zeman kritizoval pomalost soudů či klimatické náboženství

Kritice pomalosti soudních a stavebních řízení i charakteru debaty o klimatické změně se ve vánočním poselství věnoval prezident Miloš Zeman. Hlava státu uvedla, že si není jista, zda rozhodujícím faktorem oteplení planety je činnost člověka. Zeman v této souvislosti varoval před důsledky, které může způsobit upřednostňování obnovitelných zdrojů energie a tzv. zelených projektů. Situaci v Česku v dalších ohledech chválil. V úvodu vystoupení připomněl, že zahraniční velvyslance v Praze obvykle vítá slovy o tom, že byli přiděleni do úspěšné země. "Má nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, stabilní ekonomický růst, relativně klesající a poměrně nízký státní dluh," uvedl. "I když o nás Češích se říká, že jsme nejskeptičtější národ v Evropě, myslím si, že nad těmito úspěchy bychom se měli společně radovat," míní. Vládu také pochválil za předložení Národního investičního plánu. Odmítl výtky opozice, že seznam plánů do roku 2050 za přibližně osm bilionů korun je jen "zásobníkem" projektů.

Nový stavební zákon patří mezi stěžejní legislativní plány vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Návrh, k němuž do tohoto týdne předkládaly úřady připomínky, se setkává s kritikou. Odmítají ho největší města, hasiči, památkáři i ochránci životního prostředí. Zeman uvedl, že ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO) za předpis kritizují někdy právě ti, kdo k pomalosti přispívají. Prezident v projevu připomněl statistiky, podle kterých stavební řízení v ČR patří k nejpomalejším na světě. "Jsme na krásném 162. místě na světě ze 180 států, někde na úrovni Burkiny Faso a dalších afrických zemí," konstatoval. Podle údajů Světové banky je Česko v rychlosti povolování staveb na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí.

Zeman řekl, že si není jist, zda rozhodujícím faktorem oteplení planety je činnost člověka. Varoval před tím, aby se pod vlivem opatření na ochranu klimatu nestal z Evropské unie ekologický skanzen s nižší životní úrovní obyvatel. Prezident uvedl, že již miliony let se na planetě střídají teplá a chladná období. "EU produkuje devět procent světových emisí, těch 91 procent jsou země jako USA, Rusko, Čína, Brazílie, Indie. Mohlo by se teoreticky stát, že průmysl by se přestěhoval za levnější energií do těchto zemí a z EU by se stal ekologický skanzen s nižší životní úrovní jeho obyvatel," uvedl prezident. Ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) Michal Marek označil názory Miloše Zemana na klimatické změny za nepřijatelné a tragické. Naopak biolog a ekolog David Storch nepovažuje Zemanovy názory na klima za kontroverzní. Většina odborníků se sice shodne, že klimatické změny alespoň zčásti způsobil člověk, dokázat to ale nelze, míní.