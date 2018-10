Zeman kritizoval pokusy o zasahování do vnitřních věcí zemí V4

Pokusy o zasahování do vnitřních záležitostí zemí visegrádské čtyřky (V4) jsou podle prezidenta Miloše Zemana zbytečné a vedou k odcizení vůči ostatním státům EU. Zeman to řekl na tiskové konferenci po jednání se svými kolegy ze Slovenska, Maďarska a Polska ve Vysokých Tatrách. Nepřímo tak reagoval na zářijové doporučení Evropského parlamentu, aby členské země EU zahájily proti Budapešti řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Díky soudržnému postoji V4 se podle českého prezidenta podařilo eliminovat otázku migračních kvót, tedy přerozdělování migrantů mezi členské státy EU na základě povinných kvót. Polský prezident Andrzej Duda před novináři kritizoval rozšíření plynovodu Nord Stream, který přivádí zemní plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa. Tato tranzitní trasa tak obejde Ukrajinu. Proti rozšíření zmiňovaného plynovodu v minulosti vystupovalo také Slovensko, které se obává poklesu tranzitu ruského plynu přes jeho území dále do západní Evropy.