Zeman jednal s Hoferem o kanálu, Rakousko věc přezkoumá

Český prezident Miloš Zeman se sešel s rakouským ministrem dopravy Norbertem Hoferem. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček ČTK po jednání na závěr třídenní prezidentovy návštěvy Rakouska sdělil, že hlavním byl projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe. Zeman požádal o přehodnocení zdrženlivého rakouského stanoviska vůči tomuto projektu. Hofer, kterého Zeman v jeho neúspěšné prezidentské kampani podpořil, přezkoumání rakouského postoje přislíbil. Zeman patří dlouhodobě mezi zanícené propagátory novodobé iniciativy na vznik vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.

Komise českého ministerstva dopravy nedávno navrhla dále pokračovat v přípravách vodního kanálu jen mezi Dunajem a Odrou, protože labská větev se jeví jako riziková. Projekt by podle studie českého ministerstva dopravy stál přes 585 miliard korun, z toho labská větev více než 300 miliard korun. Podle zastánců projektu by koridor přinesl ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v České republice a umožnil lepší hospodaření s vodou. Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný dopad na krajinu a vodní režim v zemi.