Zeman jednal s čínským prezidentem, doprovodili ho Jágr či Tykač

Prezident Miloš Zeman se v Pekingu setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Na jednání, které trvalo asi 20 minut, ho doprovodila skupina českých ministrů, v delegaci byli také finančníci Pavel Tykač a Jiří Šmejc nebo hokejista Jaromír Jágr s bývalým fotbalovým reprezentantem Pavlem Nedvědem. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka měly být hlavním tématem setkání prezidentů například české investice v Číně. Na závěr přijetí ministryně průmyslu Marta Nováková (ANO) podepsala dvě memoranda. Jedno počítá se vznikem nové pobočky agentury CzechTrade, druhé aktualizuje seznam bilaterálních projektů obou zemí v rámci čínského dopravně-hospodářského záměru nové Hedvábné stezky. Týkají se například spolupráce při výrobě lehkých sportovních letadel, výstavby logistického centra či zřízení zákaznického centra Home Credit v Číně.

Čínská společnost CITIC slíbila vyslat projekční týmy kvůli své účasti na PPP projektech v České republice. Novinářům to dnes v Pekingu řekl prezident Miloš Zeman. Hlava státu věří, že čínská investiční expanze konečně začne. Zeman v minulosti sliboval příliv čínských investic za více než 200 miliard korun, čínské firmy ale dosud v Česku investovaly výrazně méně. Účast Číny na státních projektech, do kterých se zapojují i soukromí investoři (PPP), nedávno navrhnul premiér Andrej Babiš. Předseda vlády zmínil, že by za pomoci čínských peněz mohly být postaveny některé úseky dálnice D3 vedoucí od Prahy na jih Čech.

Česká republika by podle prezidenta Miloše Zemana neměla být jediná země Evropské unie, která v kauze Huawei vystupuje razantně a servilně. Věří v lepší vztahy s firmou, řekl v Pekingu českým novinářům. Vedení firmy ujistil svojí osobní solidaritou. USA už dříve obvinily Huawei, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži. Koncem loňského roku před technologiemi Huawei varoval český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zeman nechal novinářům rozdat mapu Evropy s vyznačenými státy, které se v Evropě vyslovují vůči Huawei pozitivně a které negativně. "Uvnitř Evropy je takový vzteklý červený kousek, to je země, která je proti Huawei," řekl Zeman na adresu České republiky.