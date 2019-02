Zeman: Guaidó by neměl situaci ve Venezuele řešit s cizí pomocí

Prozatímní venezuelský prezident Juan Guaidó by podle hlavy českého státu Miloše Zemana skončil jako "venezuelský Husák", pokud by kvůli řešení situace v zemi požádal o vojenskou intervenci v cizině, například v USA. Zeman to uvedl v pořadu Prezidentský Pressklub rádia Frekvence 1. Guaidó v pátek řekl, že je připraven povolit americkou vojenskou intervenci, bude-li to nutné. Česká vláda uznala Guaidóa prozatímním prezidentem, stejně jako další státy EU nebo USA. Naopak Rusko nebo Čína podporují Madurův režim. Zeman ve středu Guaidóovi poblahopřál k převzetí úřadu a pozval ho do Česka.

Miloš Zeman s odvoláním na velvyslance USA v ČR Stephena Kinga uvedl, že schůzka s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem je nepravděpodobná. Zdůvodnil to tím, že je stejně jako Trump označován za ruského agenta a že některé jeho postoje nejsou v souladu se současnou americkou politikou. Zopakoval, že ho Trump po svém zvolení do Bílého domu telefonicky pozval, pak ale podle Zemana nastalo mlčení. Zeman v této souvislosti připomněl, že byl proti vydání ruského občana Jevgenije Nikulina do USA kvůli obvinění z hackerských útoků na servery různých amerických sociálních sítí. Uvedl rovněž, že podporuje čínskou společnost Huawei v boji s počítačovými firmami, zatímco "Američané v tom konkurenčním boji stojí na opačné straně". "Nejsem ten, kdo by se jakékoli schůzky domáhal. Když mě někdo pozve, rád přijmu, ale když nepozve, tak se kvůli tomu rozhodně nezblázním," dodal Zeman.