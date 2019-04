Zeman: Evropská komise by si neměla hrát na vládu EU

Evropská komise by si podle podle prezidenta Miloše Zemana neměla hrát na vládu EU, ale měla by poskytovat pouze úřednický servis. Skutečnou unijní vládu by měla představovat Evropská rada, která je složena zejména z předsedů vlád a hlav států EU, řekl Zeman v rozhovoru pro Českou televizi, který se týkal 15 let Česka v EU. Potřebné změny ve fungování EU budou podle Zemana záviset na výsledku voleb do Evropského parlamentu. Ten by podle prezidenta měl získat právo předkládat zákony. Zeman také zopakoval, že by chtěl, aby EU měla kromě ministra zahraničí také ministry obrany a financí.

Prezident také komentoval otálení s odchodem Velké Británie z EU. "Je to organizovaný chaos, nikdo pořádně neví, co se má dělat, a tak se předstírá aktivita," řekl Zeman. "Britové se naprosto, ale naprosto zesměšňují. Ať už to trápení skončí," uvedl. Nejlepší by podle něj nyní bylo, aby britský parlament po opakovaných odmítáních schválil dohodu o odchodu z EU. Případné další britské referendum ohledně vztahů s EU by se mělo konat až za deset let, dodal Zeman.