Zeman by prezidentem volil Babiše, pokud by kandidoval

Prezident Miloš Zeman by volil současného premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by se rozhodl v příštích volbách kandidovat na prezidenta republiky. Zeman to řekl v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. "Ano, zcela určitě, ale on zatím odmítá kandidovat," řekl Zeman na dotaz, zda by podpořil současného premiéra. Zeman s Babišem dobře vychází především od posledních sněmovních voleb, opozice jejich vztah často označuje za mocenský pakt. Babiš možnou kandidaturu na Hrad odmítl letos například v rozhovoru pro Blesk. Ve čtvrtek Zeman označil za dobré potenciální kandidáty do voleb odborového předáka Josefa Středulu a šéfa Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Druhý pětiletý mandát současného prezidenta vyprší v roce 2023. Podle ústavy už nemůže znovu kandidovat.

Miloš Zeman příští rok udělí zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi Řád bílého lva první třídy, nejvyšší český řád. Udělit řád již letos u příležitosti 28. října by podle Zemana bylo příliš krátce po pohřbu, který se koná v sobotu 12. října. Zeman tomu nechce vystavit zpěvákovu rodinu. Zeman řekl, že se velmi rád zúčastní Gottova pohřbu. Pokud bude požádán, přednesl by i projev.