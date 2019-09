Zeman: Bude na Babišovi, zda přijme abolici. Premiér zopakoval, že by ji nepřijal

Podle prezidenta Miloše Zemana bude na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), zda se rozhodne přijmout abolici. Prezident to v neděli řekl v rozhovoru se serverem Blesk.cz. Zeman tento týden uvedl, že ji premiérovi udělí v případě, že by nejvyšší státní zástupce obnovil Babišovo stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo, které zastavilo pražské městské státní zastupitelství. Nyní doplnil, že by se zastavení stíhání vztahovalo nejen na Babiše, ale i na ostatní obviněné. Premiér Babiš v neděli zopakoval, že by abolici nepřijal. Debatu o ní považuje za nesmyslnou v situaci, kdy bylo jeho trestní stíhání pravomocně zastaveno. Zeman v neděli v rozhovoru řekl, že o možném udělení abolice mluví z toho důvodu, že městské státní zastupitelství pravomocně rozhodlo o zastavení stíhání Babiše i dalších obviněných. "Andrej Babiš je schopný premiér, nemá smysl ho v případě takzvaného justičního pingpongu, tedy kdyby se to vrátilo na začátek, zbytečně zatěžovat tím, co už jednou prožil," zdůvodnil prezident své prohlášení o možném zastavení stíhání, pokud by bylo obnoveno. Připomněl rovněž, že abolice je součástí Ústavy České republiky. "A pokud je prezidentovi využívání tohoto práva odnímáno, potom všichni, kteří tento názor zastávají, jednají protiústavně," prohlásil prezident.

Ministryně pro místní rozvoj Pavla Dostálová (za ANO) v nedělní Partii TV Prima uvedla, že je bytostně přesvědčena, že v kauze Čapí hnízdo nedošlo k trestnému činu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve stejném pořadu uvedl, že by případ Čapího hnízda mohl být návodem pro další velké firmy, které by se vyčleněním menší společnosti mohly dostat k dotacím určeným pro malé a střední podniky. Abolici musí podepsat také premiér nebo jím pověřený člen vlády.