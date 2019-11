Zeman a Čaputová otevřeli v Bratislavě Český dům

Český prezident Miloš Zeman s hlavou Slovenska Zuzanou Čaputovou otevřeli v Bratislavě Český dům. Zeman před slavnostním přestřižením pásky řekl, že si přeje, aby se Český dům stal místem setkávání a přátelství. Česko si budovu pronajímá od firmy podnikatele a miliardáře Tomáše Chrenka. "Člověk si má občas splnit nějaký sen. Jedním z mých snů bylo otevření Českého domu v Bratislavě. Trvalo to pět let. Neustálé výmluvy, že to nejde, ale nakonec jsme našli spřátelené duše, které nám v tom pomohly," řekl Zeman, který vznik Českého domu ve slovenské metropoli dlouhodobě prosazoval. Podle Čaputové navzdory rozdělení Československa zůstaly Česko a Slovensko nejbližšími partnery.

Před otevřením Českého domu Zeman a Čaputová položili věnce k pamětní desce, která připomíná průvod studentů bratislavských škol ze 16. listopadu, jehož účastníci skandovali v ulicích města hesla požadující demokracii a školskou reformou. "Den poté následovala velká demonstrace v Praze. Tyto dvě aktivity spustily velmi zásadný a důležitý proces změn na našem území," řekla Čaputová k takzvané sametové revoluci. Dodala, že 17. listopad a následné změny byly společným vítězstvím občanů tehdejšího Československa.