Zelenina na tuzemském trhu kvůli špatné úrodě zdražila o 80 pct

Zelenina na tuzemském trhu výrazně zdražila a její ceny byly v únoru podle Českého statistického úřadu meziročně vyšší bezmála o 80 procent. Výrazný cenový růst podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy (ZUČM) Petra Hanky souvisí s loňskou špatnou úrodou zeleniny v Česku i Evropě, kterou zavinilo suché a teplé počasí. Vysokou cenovou úroveň by měla korigovat zelenina z nové sklizně, která bude do obchodů postupně posílána od jarních měsíců. Nejvíce na zahraničních trzích podražila petržel a cibule, ale cenový nárůst je zaznamenám také u dalších druhů zeleniny. Dovoz zeleniny do Česka stále roste a loni bilance zahraničního obchodu v této kategorii plodin vykázala už více než jedenáctimiliardový schodek. V Česku se zelenina pěstuje zhruba na 10.000 až 11.000 hektarech.