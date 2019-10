Zdražování nových bytů v Praze meziročně zrychlilo na 11,5 pct

Zdražování nových bytů v Praze na konci září zrychlilo meziročně zhruba o tři procentní body na 11,5 procenta. Metr čtvereční stojí 106.713 korun. Počet prodaných bytů za tři čtvrtletí meziročně vzrostl o čtyři procenta na 3950. Vyplývá to z údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group, které zveřejnily na tiskové konferenci. "Pro nadcházející období očekáváme už jen pozvolný růst cen. V některých lokalitách si budou držet svou úroveň. Prostor pro zlevňování však nevidím. Aby nastalo, musela by se snížit cena stavebních prací a materiálů a zároveň by musela výrazněji vzrůst nabídka na trhu," uvedl generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek.

"Nezdravá situace na pražském rezidenčním trhu se neprojevuje jen v rostoucích cenách. Její dopad je zřejmý i při detailním pohledu na aktuální nabídku jednotlivých dispozic. Zatímco ještě v roce 2013 se podíl malých bytů 1+KK a 2+KK pohyboval pod 50 procenty, dnes tvoří již 63 procent," doplnil předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský. Podle statistik developerů zároveň klesá průměrná velikost nabízených bytů. Dnes je zhruba 65 metrů čtverečních. Ještě v roce 2015 to bylo o deset metrů čtverečních více. "Troufám si tvrdit, že kvůli vysokým cenám bytů a omezení dostupnosti hypoték bude tento trend nejspíš pokračovat i nadále," dodal Kunovský.