Zdravotnický ústav: Na konci března 3000, na konci dubna 15 tisíc případů nakažených

Na konci března by podle Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) mohlo být v ČR asi 3000 případů nákazy COVID-19. Na konci dubna se očekává kumulativně asi 15.000 nakažených, včetně už vyléčených. Lůžková péče by tento počet měla zvládnout, řekl v úterý novinářům ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Česko má k úternímu ránu 1289 potvrzených případů nákazy. Denní přírůstky nakažených klesají a zřejmě budou stagnovat. Podle Duška je to důvod k mírnému optimismu. Podíl seniorů mezi nakaženými je asi 17 procent, daří se je tedy zřejmě přijatými opatřeními chránit. Španělsko má tento podíl asi 50 procent.

Prioritou je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mapování kapacit lůžek pro nemocné s COVID-19 a navýšení testování. Za pondělí bylo otestováno téměř 2250 lidí, Akademie věd se zapojí tento týden. Informační systém ÚZIS podle Duška sbírá data z laboratoří, krajských hygienických stanic a údaje o hospitalizacích z nemocnic.