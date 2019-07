Zdravotnické odbory upozorňují na podfinancování malých regionálních nemocnic

Zdravotnické odbory varují, že malé regionální nemocnice jsou podfinancové. Řada z nich už podle odborů omezuje péči a reálně hrozí jejich rušení. Po ministerstvu zdravotnictví proto chce uvolnění zhruba 25 miliard z rezerv zdravotních pojišťověn. To ale ministerstvo zdravotnictví odmítá. Podle šéfa resortu Adama Vojtěcha za hnutí ANO to nerní systémové řešení. Odbory taky požadují, aby do zdravotnictví šlo alespoň 9 procent HDP místo současných sedmi a Česko se tak přiblížilo okolním zemím.