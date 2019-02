Zdopravy: Škoda Vagonka vyhrála v Lotyšsku tendr za 6,2 mld Kč

Ostravská společnost Škoda Vagonka ze skupiny Škoda Transportation vyhrála tendr Lotyšských drah na dodávku 32 elektrických vlaků. Lotyšské dráhy to oznámily v tiskové zprávě, píše server Zdopravy.cz. Hodnota zakázky včetně zbudování depa, dodávky náhradních dílů a vyškolení zaměstnanců činí téměř 242 milionů eur (asi 6,2 miliardy korun). Firmy, co v tendru neuspěly, mají ještě desetidenní lhůtu na odvolání. Vlaky by měly být dodány v letech 2020 až 2023. Původně Lotyšské dráhy vyhlásily vítězem tendru společnost Talgo. Škoda a další uchazeči se ale obrátili na lotyšský antimonopolní úřad a po jeho rozhodnutí vyhlásil dopravce vítězem Škodu. Jejími konkurenty jsou vedle Talga ještě CAF a Stadler.