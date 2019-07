Zavedení elektronického systému tvorby zákonů se odkládá

Elektronický systém tvorby zákonů bude plně zaveden zřejmě až od roku 2022, tedy s dvouletým odkladem proti původním plánům. V novele příslušného zákona to v pátek schválila Sněmovna. Od příštího roku by měl být systém jen v testovacím provozu. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu. Vláda předpokládala jen roční odklad zavedení elektronického systému tvorby zákonů. Dvouletý posun dolní komora podpořila na návrh ústavně-právního výboru.

Elektronická Sbírka zákonů má zvýšit dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva. Cílem je zajistit, aby si lidé mohli prostřednictvím internetu bezplatně zjistit, jaké je přesné aktuální znění všech platných českých zákonů. Nyní zaváděné změny mají usnadnit a zlepšit přípravu zákonů.