Zástupci MMR osobně předali v Bruselu odpověď na audit o údajném střetu zájmů Babiše

Zástupci ministerstva pro místní rozvoj ve středu osobně předali stálému zastoupení ČR v Bruselu odpověď na návrh auditní zprávy Evropské komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). ČTK to řekl tiskový mluvčí ministerstva Vilém Frček. Úřad měl původně odpovědět na začátku srpna, EK ale vyhověla žádosti ministryně Kláry Dostálové (za ANO) a prodloužila lhůtu do 2. září. Podle návrhu auditní zprávy má Babiš stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti řekl, že vracení peněz nehrozí.

Návrh auditní zprávy v angličtině dorazil do Česka na konci května, druhý červencový týden dostaly MMR a ministerstvo financí oficiální český překlad. Druhý návrh auditu, který se věnuje dotacím v zemědělství, zatím nezveřejnila ani média.