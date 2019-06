Zástupci krajů nesouhlasí s dohodou o dofinancování, chtějí 2 mld

Krajští radní pro sociální věci a náměstci hejtmanů nesouhlasí s dofinancování sociálních služeb, na kterém se dohodly ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle nich dohodnuté řešení letošní chybějící dvě miliardy korun pokryje jen z části. Žádají šéfku resortu práce a vládu, aby do konce června zajistily celou sumu. Radní to uvedli v prohlášení. Podle dohody ministryň kraje dostanou na sociální služby dodatečně miliardu - polovinu poskytne stát a polovinu resort práce. Dalších 1,5 miliardy pak bude možné získat z evropských fondů. Spor o to, kolik na sociální služby chybí a kdo sumu doplatí, se vedl zhruba čtvrt roku. Kraje chybějící částku vyčíslily na dvě miliardy. Maláčová se s krajskými radními na sumě shodla.