Zástupci ČSSD v krajích s odchodem z vlády váhají

Předseda sociálních demokratů a vicepremiér v menšinové vládě ANO a ČSSD Jan Hamáček na zhruba pětiminutové schůzce šéfům ODS a Pirátů Petru Fialovi a Ivanu Bartošovi sdělil, že ČSSD o postoji k nedůvěře vládě zatím nerozhodla. Fiala uvedl, že již získal 92 podpisů opozičních poslanců pro svolání mimořádné schůze. Podle poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové se sociální demokracie rozhodne do konání schůze Sněmovny, kterou opozice svolává kvůli kauze údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše, tedy do druhé poloviny příštího týdne. Novinářům Valachová řekla, že Babiš na středečním jednání klubu ČSSD velmi otevřeně hovořil o své rodině a přinesl i argumenty, které na veřejnosti ještě nezazněly. Poslanci pak premiéra vyzvali, aby podobně komunikoval i směrem k veřejnosti.

Většinou opatrní jsou zástupci krajských organizací ČSSD v názoru na to, zda by strana vzhledem k vývoji v kauze Čapí hnízdo měla odejít z vlády vedené Andrejem Babišem (ANO). Rozhodnout musí podle některých z nich vedení strany, podle dalších by sociální demokraté opuštěním vlády uvolnili místo pro SPD Tomia Okamury. Jen předseda krajské organizace ČSSD v Karlovarském kraji Tomáš Svoboda jasně ČTK řekl, že setrvání Babiše v čele vlády je pro sociální demokraty nepřijatelné.