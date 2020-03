Zástupci ČR a Německa podepsali prohlášení o nové železnici

Zástupci České republiky a Německa v pondělí Drážďanech podepsali společné prohlášení o spolupráci a podpoře plánování vysokorychlostní tratě Drážďany-Praha. Cílem projektu, s jehož dokončením se počítá nejdříve v roce 2030, je zkrátit dobu jízdy mezi oběma městy na jednu hodinu z nynějších více než dvou. "Nové železniční spojení Drážďany-Praha je dlouhodobý evropský dopravní projekt se zásadním významem pro svobodný stát Sasko," zdůraznil ministerský předseda této východoněmecké spolkové země Michael Kretschmer, podle něhož nový koridor přinese prospěch obyvatelům, turistům i životnímu prostředí. Současný ministr dopravy Karel Havlíček začátkem února v Berlíně vyjádřil přesvědčení, že by se mohlo začít stavět už v roce 2025. Výstavba, jejíž součástí je i 26,5 kilometru dlouhý tunel pod Krušnými horami, pak má trvat pět let. Ještě je ale potřeba dořešit řadu aspektů stavby. Na české straně třeba zatím není jasné, zda trať povede přes Ústí nad Labem, nebo přes Lovosice. Němečtí experti i proto spíše hovoří o dostavbě trasy nejdříve koncem 30. let.