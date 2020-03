Zaorálek: Omezení kulturních akcí by mělo velký ekonomický dopad

Omezení činnosti kulturních institucí by mělo významný ekonomický dopad, řekl před pondělním jednáním vlády ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Požádá vládu, aby se mohl účastnit jednání Bezpečnostní rady státu (BRS). Následky pro kulturu mohou být vážné, protože veškerý provoz souvisí s návštěvami hromadných akcí, dodal ministr. "Když člověk uváží, že všechen náš provoz souvisí s návštěvami, dokonce hromadnými návštěvami, všechny akce od festivalů až po muzea jsou spojeny právě s návštěvami lidí, tak jsem dospěl k závěru, že bych požádal vládu, abych se mohl účastnit příště Bezpečnostní rady státu," dodal. Podle ministra by ekonomické dopady byly i v případě mírného vývoje šíření koronaviru vážné. "Problém je v tom, že i pokud nebude velké množství (lidí) infikováno, bude se měnit chování zdravých. Lidé budou omezovat cestování, návštěvy veřejných institucí, galerií a podobně," poznamenal. Na úvahy, zda by mohlo být zrušen například festival Pražské jaro, který se koná mezi 7. květnem a 4. červnem, je podle něj brzy.