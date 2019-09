Zaorálek odvolal z NGP Morávka a jmenoval dočasnou ředitelku

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) zrušil pověření Ivana Morávka k vedení Národní galerie Praha (NGP). Dočasnou ředitelkou galerie jmenoval Anne-Marii Nedomu, která by měla instituci řídit do doby, než z výběrového řízení vzejde nový generální ředitel. Zřídil také garanční radu, která má především pracovat na přípravě konkurzu a na jmenování členů komise, která by měla nového šéfa NGP vybrat. Významná tuzemská sbírková instituce je bez řádného ředitele od dubna, kdy jejího tehdejšího šéfa Jiřího Fajta odvolal bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Zdůvodnil to závažnými hospodářskými pochybeními. Tento krok vedl k protestům a byl počátkem úvah o jeho odchodu z funkce.