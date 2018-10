Zaorálek a Okamura chtějí zastavit vývoz zbraní do Saúdské Arábie

Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Tomio Okamura (SPD) požadují zastavení vývozu zbraní do Saúdské Arábie. Uvedli to na tiskových konferencích před jednáním Poslanecké sněmovny. Česko by mělo podle nich podpořit rozhodnutí německé vlády o zastavení zbrojního vývozu do království, dokud nebude vyjasněna vražda novináře Džamála Chášukdžího. Zaorálek i Okamura přednesou své návrhy ve Sněmovně. "Nejde jen o brutální vraždu, co se stala na území státu NATO," řekl bývalý ministr zahraničí a nynější šéf zahraničního výboru Sněmovny Zaorálek. Připomněl i případy tvrdých trestů pro novináře a blogery v Saúdské Arábii. Podle něj se jedná o historický okamžik, kdy se ukáže, jestli dovolíme, aby barbarství vládlo světu.

Případné zastavení vývozu zbraní a vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie by podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka mělo dopad na český export do této země. Saúdská Arábie se podílí pěti procenty na celkovém exportu českého vojenského materiálu, jde hlavně o vojenské automobily Tatra. Podle údajů ministerstva průmyslu činil v loňském roce vývoz vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie asi 28,3 milionu eur (zhruba 732,3 milionu Kč). Meziroční nárůst byl přibližně dvojnásobný.