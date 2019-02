Zamrazilová: Vládě se podaří splnit plánovaný schodek rozpočtu

Vládě se podaří v letošním roce splnit plánovaný schodek rozpočtu 40 miliard korun, ale nebude to jednoduché. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekla předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Skončí ale podle ní série let, kdy rozpočet skončil lépe, než byl plánován. Úspory v provozu státu se musí začít hledat okamžitě, dodala.

"Rozpočet asi letos neskončí v krásných kladných číslech, ale schodek 40 miliard Kč se podaří splnit," souhlasil člen rozpočtového výboru Sněmovny Jiří Dolejš (KSČM). Předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura (ODS) připomněl, že letos odpadnou loňské mimořádné rozpočtové příjmy 30 miliard Kč. Hlavní rizika vývoje české ekonomiky podle Zamrazilové přicházejí ze zahraničí, jde zejména o takzvaný tvrdý brexit a zpomalení německého hospodářství.