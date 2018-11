Zaměstnavatelé kritizovali stát kvůli pomalému řešení kůrovce

Zástupci zaměstnavatelů kritizovali stát kvůli kůrovci, opatření podle nich nebyla dostatečná. Stát by měl více řešit chybující vlastníky lesů, kteří nedodržují opatření proti šíření kůrovce, řekl na tiskové konferenci po jednání tripartity prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je současná situace bezprecedentní, doposud nejhorší. Ještě vážnější může být příští rok. Nejvíce jsou nyní podle něj postiženy Moravskoslezský kraj a Kraj Vysočina.

Podle Brabce je třeba najít pracovníky na pomoc s likvidací napadených stromů, třeba i v zahraničí. Připomněl, že po orkánu Kyrill, kdy padlo méně dřeva než při současné kůrovcové kalamitě, přijely do ČR posádky z Finska. Nyní se stát podle něj snaží sehnat pracovníky také z Finska, Rakouska nebo například z Litvy. U méně kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí by podle něj mohlo hrozit, že by po týdnu práce v lese dostali lepší plat na jiném místě a pak by na likvidaci kůrovce nepracovali. Letos se v ČR nejspíš vytěží mezi deseti až 12 miliony metrů krychlových dříví, objem napadených stromů může činit 15 až 20 milionů metrů krychlových.